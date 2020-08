Eurosport wstrzymuje programy dot. tenisa. Borowski: Kretynów na świecie dostatek…

Stacja sportowa Eurosport postanowiła wstrzymać programy i publikacje dotyczące tenisa. Stacja pisze, że podjęła tę decyzję, ponieważ „sprzeciwia się nierówności rasowej i niesprawiedliwości społecznej”. Ostro skomentował ją opozycjonista z okresu PRL Adam Borowski.

Na Facebookowym profilu Eurosport dodał:

„W geście solidarności z amerykańskimi sportowcami wstrzymujemy programy i publikacje dotyczące tenisa na wszystkich naszych platformach”.

Adam Borowski komunikat Eurosportu skomentował słowami:

„Kretynów na świecie dostatek…”.

Dalej dodał:

„Bo tenis ziemny to niby biały sport? Bo większość czołowych rakiet świata to reprezentanci białej rasy, to nie należy pokazywać tego sportu? Czy Artur Ashe czarnoskóry znakomity amerykański tenisista odnoszący sukcesy był dyskryminowany? A siostry Serena i Venus Wiliams przez wiele lat najlepsze tenisistki świata, zarabiające miliony na korcie i poza nim były dyskryminowane? I dlaczego w geście solidarności tylko z amerykańskimi sportowcami a nie z afrykańskimi? O co chodzi?”.

W dalszej części wpisu Borowskiego czytamy:

„W piłce ręcznej też najlepsi mają białą skórę, w szermierce i szachach też... i co z tego? Czy też w imię sprzeciwu wobec „nierówności rasowej i niesprawiedliwości społecznej" przestaniemy oglądać te dyscypliny sportu? A skoro w biegach krótkich i długodystansowych najlepsi są czarnoskórzy, to może też przestańmy to transmitować bo pewnie z powodu dyskryminacji biali nie biegają tak szybko... Świat wariuje i tego szaleństwa końca nie widać. Może jak właściciele Eurosportu dostaną po kieszeni bo oglądalność im spadnie to zmądrzeją”.

dam/Facebook,Fronda.pl