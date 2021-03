Europoseł Tarczyński miał wypadek. Jedna osoba w szpitalu

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 42-letni europoseł Dominik Tarczyński miał zignorować znak STOP, co doprowadziło do kolizji w Bełżycach. 58-letnia kobieta kierująca fiatem seicento została przewieziona do szpitala, ale jej zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo – nieoficjalnie informuje Polsat News.

Do wypadku doszło w sobotę około godziny 9.00 w miejscowości Bełżyce w woj. lubeskim, skąd pochodzi Tarczyński i gdzie mieszkają jego rodzice. Europoseł jadąc samochodem marki BMW miał zlekceważyć znak STOP, w wyniku czego doszło do kolizji.

Kobieta kierująca fiatem, została odwieziona została do szpitala.

- Po udzieleniu jej pomocy i badaniach została już zwolniona do domu, nie doznała obrażeń, które zagrażałyby jej życiu i zdrowi – dodała policjantka.

Oboje kierowcy – jak podała policja – byli trzeźwi.

Jak informuje "Dziennik Wschodni" europoseł PiS miał przyznać się do winy. Zadeklarował także chęć pomocy poszkodowanej kobiecie.

Z kolei RMF FM informuje, że sprawą wypadku będzie się zajmowała komenda miejska policji w Lublinie. "Na podstawie obrażeń kobiety policjanci zdecydują, czy zdarzenie zakwalifikować jako wypadek, czy kolizję" – czytamy.

