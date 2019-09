,,Egzorcysta'' przestrzega przed ideologią LGBT

Krzysztof Z. 30.9.19 11:08

Dzień dobry Panu.

Oto w co wierzą katolicy.

Proszę otworzyć elektroniczną Biblię tysiąclecia List do Rzymian 1 rozdział, wersety. 18-32.

Nikt w katolicyzmie nie sprzeciwia się samym skłonnościom homoseksualnym, które są niezależne od człowieka.

Natomiast sam akt seksualny, który wyklucza z życia wiecznego to już inna sprawa. A jeśli dochodzi do tego publiczne wyrażanie swoich skłonności, to sam Pan rozumie.

Pozdrawiam i pozostaję w modlitwie.