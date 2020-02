Dziś poznamy sztab Andrzeja Dudy. ,,Będzie kilka niespodzianek''

ada 19.2.20 10:32

Obejzyj sobie porazajace relacje z pierwszej reki ""Żywe dzieci są topione w wiadrach z chemikaliami"! Abby Johnson szokuje ws. przemysłu aborcyjnego!" ( wrealu24.pl) .

A pozniej porownaj , to z z kosmiczna hipokryzja Andrzeja Dudy na Konwencji prezydenckiej PISu , ktory w zywe oczy wmawial ludziom , ze bronil i bedzie bronil najslabszych . A najbardziej szokujace jest to , ze tzw " pozadni"katolicy krzycza : brawo Duda , brawo . Sprzedali sie za 500+ ? Czy tak naprawde maja gdzies swoja wiare , ze kazdy czlowiek czy to poczety , czy stary ma taka sama wartosc , co ty, ja , Duda , czy jakis niepismienny aborygen w glebokiej Australii . A przeciez glosujac na polityka , ktory optuje za zabijaniem dzieci nienarodzonych stajemy sie czescia tego zla . Za co niewatpliwie odpowiemy jak nie teraz , to w przyszlym zyciu .