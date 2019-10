Dziennikarz TVN24 udostępnił na Twitterze fejka. Celna riposta Magdaleny Ogórek

"Pan @KonradPiasecki to wybitny dziennikarz, źródła mu nie przeszkadzają w twórczości"-napisała na Twitterze publicystka Telewizji Polskiej, Magdalena Ogórek. Czy to pochwała pod adresem dziennikarza TVN24, Konrada Piaseckiego? Bynajmniej!

Źródło? PAPInformacje. Rzeczzywiście, na pierwszy rzut oka do złudzenia przypomina Polską Agencję Prasową, posługuje się bowiem logiem i skrótowcem PAP. Tyle że pełna nazwa profilu to... Polska Agencja Prawdy. Jak widać, udostępniane tam treści niewiele mają wspólnego z nazwą. Konrad Piasecki podał informację dalej, z komentarzem: "Są rzeczy na niebie i ziemi, o których nawet Mannowi i Maternie się w kabaretach nie śniło". Do fake-newsa udostępnionego przez dziennikarza TVN odniosła się Magdalena Ogórek, zwracając uwagę, że nie zaszkodzi sprawdzić źródło informacji.