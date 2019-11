Dziennikarka 'Wyborczej' na kursie pro-life. 'Próbowała prowokować, została wyproszona przez ochronę'

Gdyby nie GW czy TVN to dziś byśmy żyli w kraju PUTINA ,dziennikarze po to są żeby patrzeć na ręce władzy i to jest naturalna eliminacja złodziei,oszustów,krętaczy a że w PIS jest dużo takich ludzi to już inna sprawa.Niestety w TVPIS nie pracują dziennikarze tylko funkcyjni-propagandyści którzy za pieniądze rządowe realizują cele PIS.Nawet według sondaży CBOS który podlega bezpośrednio pod kancelarie Mateusza Morawieckiego najbardziej wiarygodnymi stacjami jest POLSAT I TVN natomiast TVP jest stacją najbardziej niewiarygodną.W niektórych sondażach 66 procent społeczeństwa uważa ją za nieobiektywną.

