Dzień Flagi RP. Dlaczego akurat 2 maja?

> polscy żołnierze z 1. Dywizji Kościuszkowskiej



O tę samą dywizję chodzi?



1 Dywizja Piechoty (im. T. Kościuszki) – związek taktyczny zorganizowany przez władze Związku Sowieckiego wbrew władzom państwowym Rzeczypospolitej Polskiej w 1943 roku. Władze Rzeczypospolitej Polskiej nazywały tę i kolejne tego typu jednostki formacjami powołanymi do życia przez Rząd Sowiecki pod polską nazwą, oddzielając polityczny wymiar ich wykorzystania przez Stalina od zrozumienia dla losu szeregowych żołnierzy, którym Sowieci uniemożliwili rekrutację do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.



https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/dekomunizacja/zmiany-nazw-ulic/nazwy-ulic/nazwy-do-zmiany/41430,ul-1-Dywizji-Piechoty-im-T-Kosciuszki.html



Krucho u was ze spójnością przekazu, oj krucho.

