,,Dzięki Bogu los się ze mną łaskawie obszedł''. Muniek Staszczyk zabrał głos pierwszy raz po wylewie

nikt 15.10.19 14:25

Współczuję każdemu choremu człowiekowi . Zaś na temat polskich celebrytów nieraz się już wypowiadałam a więc zamilknę . Tym bardziej w takiej sytuacji .





Chciałam napisać coś innego a nie znajdę we Frondzie odpowiedniego artykułu . Japonia .Niczego się nie nauczyła po wcześniejszym tsunami i Fukushimie a więc dostała kolejną porcję szlochu wielorybów .

Zabija się dla żywności . Ale wszystko zależy od tego jak się zabija i po co ? A człowiek zabija nie tylko po to by przeżyć .