Dyskryminacja? Prezydent zaprosił na spotkanie aktywistę LGBT

Prezydent Andrzej Duda spotkał się dziś z mieszkańcami Lublina. Tam podszedł do niego Bart Staszewski, który przedstawia się jako aktywista LGBT. Staszewski swoją rozmowę z prezydentem zrelacjonował na Twitterze:

-„Podczas wiecu w Lublinie prezydent podszedł do mnie i rozmawialiśmy. Powiedziałem, że jako gej czuje się zaszczuty przez kampanię nienawiści jaką prowadzi on i jego partia. Skończyło się na tym, że zaprosił mnie do Pałacu Prezydenckiego. Dane przekazałem jego służbie. Czekam” – napisał.