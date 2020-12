Dymisja wiceministra z Solidarnej Polski? Janusz Kowalski zabrał głos

Jak już dziś informowaliśmy, wedle nieoficjalnych doniesień Polskiej Agencji Prasowej wicepremier Jacek Sasin miał podjąć decyzję o dymisji wiceministra aktywów państwowych Janusza Kowalskiego. Polityk Solidarnej Polski zabrał głos w tej sprawie.

Jak informowała dziś PAP:

„Wiceszef MAP Janusz Kowalski wkrótce ma stracić stanowisko – taką decyzję podjął wicepremier, szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin”.

Dodano, że w sprawie chodziło o ostatnie wypowiedzi Kowalskiego dotyczące negocjacji unijnego budżetu. Krytycznie do tych doniesień odniósł się lider Solidarnej Polski, minister Zbigniew Ziobro. Teraz głos zabrał sam Kowalski, mówiąc w rozmowie z RMF FM że:

„Solidarna Polska jest elementem koalicji rządowej”.

Zapytany o to, czy poda się do dymisji, odparł że polityka to gra zespołowa i on sam nie widzi powodów, dla których miałby podejmować taką decyzję. Dalej krytykował też porozumienie:

„Fakty są takie że niestety rozporządzenie, które będzie warunkować wypłacanie pieniędzy dla Polski jest od wczoraj prawem Unii Europejskiej. Jest to bardzo zła wiadomość”.

Wcześniej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro dodawał, że wniosek o wyjście Solidarnej Polski z rządu był całkowicie uprawniony i nie jest brana pod uwagę sytuacja, w której z tego powodu karany jest członek jego ugrupowania. Więcej piszemy o tym TUTAJ.

dam/PAP,RMF FM,PR1