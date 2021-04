Dworczyk: nowy dzienny rekord szczepień. W sobotę 10-milionowe szczepienie w Polsce

- W sobotę zostanie wykonane 10-milionowe szczepienie, mamy nowy rekord dzienny - w czwartek zostało zaszczepionych 297 tysięcy osób; widać, że dynamika szczepień jest pozytywna - powiedział pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

Dworczyk podzielił się także szczegółami na temat frekwencji dotyczącej rejestracji na szczepienia osób w średnim wieku.

- Notujemy zainteresowanie w dniu otwarcia, gdy rozpoczyna się rejestracja, na poziomie między 60 a 70 tysięcy osób. Później każdego dnia oczywiście osoby z tego rocznika zapisują się dalej. Myślę, że za jakiś tydzień będzie taka możliwość, by powiedzieć procentowo, ilu 50-latków się zapisało - stwierdził Dworczyk.

Dworczyk wskazał, że rząd dysponuje podsumowaniami, z których wynika że "powyżej 70 proc. osób powyżej 70. roku życia zarejestrowało się bądź zaszczepiło przeciw COVID-19 i ponad 55 proc. osób między 60 a 69 rokiem życia jest zarejestrowanych bądź już zaszczepionych". Podkreślił, że liczby te cały czas rosną.

- Dziennie między 250 a 300 tysięcy osób łącznie rejestruje się na konkretne daty szczepień - poinformował Dworczyk.

Dworczyk wskazał także, że w jego ocenie "tempo szczepień jest na dobrym poziomie", a rząd będzie działał w celu przyspieszenia.

Poinformował także, że wszystkie punkty szczepień będą działać na pełnych obrotach "pod koniec maja, najdalej przełom maja i czerwca".

- Jestem przekonany, że absolutnie znakomita większość czy niemal wszyscy politycy, zarówno szczebla rządowego, jak i samorządowego chcą, by jak najszybciej powrócić do normalności, w konsekwencji chcą, by jak najwięcej osób było zaszczepionych - tak skomentował Dworczyk udział samorządów w procesie szczepień. Dworczyk ocenia pozytywnie współpracę rządu z samorządami.

