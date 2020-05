Dworczyk: Jarosław Kaczyński raz jeszcze udowodnił, że jest niekwestionowanym liderem

8.5.20 9:27

Nie zapominajmy, że od czasów powstań wszyscy decydenci w Polsce są zależni od City of London Co. Spójrzmy tylko na konstytucję 3 Maja. Tam byli niemal sami masoni. Porzućmy złudzenia i stańmy w prawdzie - dopiero wówczas możemy się z tej niewoli wyzwolić. Bo jeśli będziemy twierdzić, że jesteśmy wolni siedząc w szklanej klatce, to będzie to jedynie żałosne.