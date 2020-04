Dworczyk: Delegacja do Smoleńska odwołana. Brak jasnego stanowiska Federacji Rosyjskiej

robaczek 2.0 3.4.20 11:05

;]







CYRK NA KOLACH ;]





kuzwa jezeli ktos to cos jeszcze popiera, to tylko o ni swiadczy



a w sumie









DOBRZE WIECIE ZE WSZYSTKIE DZIALANIA RZADU PRZEDE WSZYSTKIM ODBIJA SIE NA NAJNIZSZEJ GRUPIE SPOLECZNIEJ







tak miśki.



WY DOSTANIECIE TERAZ PO D.....





powaznie nie domyslacie sie dlaczgio im tak na wyborach zalezy jak najszybciej?



nieeee





wy sie domyslacie





i wam to pasuje





niech zorganizuja glosowanie poki nie zmienilem na ich temat zdania







NO POWIEDZCIE JAK WAS NIE KOCHACH





MENTALNOSC PODNÓŻKA POZIOM MISTRZA





"szybko, szybko, poki cie wielbie! zaraz mnie pobijesze wiec szybko szybko, bo pozniej moge cie juz nie wielbic!!!"





NO LUDZIE!!!!



KUZWA!!!!!





WY JUZ CALKOWICIE MÓZG WYLACZYLISCIE?????