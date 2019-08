Dwie matki, żadnego ojca. Partia Macrona robi ZAMACH na rodzinę!!!

Polak Ateista Dumny Gej 29.8.19 12:06

A frondziarz yenn nie pomyślał, że gdyby para lesbijek nie zdecydowała się na dziecko to też żadnego ojca by nie było? Typowa frondelkowa "logika", tak jakby lesbijki nie zdecydowały się na dziecko nagle ojciec wyrósłby jak spod ziemi. "Logika" frondziarza yenn to żadnej matki i żadnego dziecka tylko urojony ojciec we łbie yenna.