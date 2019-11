Dwie kobiety kwestionują zarzuty wobec kard. George'a Pella

Lil Sinozic i Jean Corish, byłe pracownice szkoły katedralnej w Melborune, zakwestionowały prawdziwość zarzutów wobec kardynała George’a Pella, który został skazany na więzienie za molestowanie seksualne. Sinozic stwierdziła: „Po prostu wiem jako fakt, że to, co opisują, nie mogło się wydarzyć, wziąwszy pod uwagę sytuację po Mszy. (...) Stwierdzenie, że te czyny zostały popełnione w ciągu tych pięciu minut przerwy i nikt nic nie zauważył ani nie usłyszał, jest niedorzeczne”.

78-letni australijski kardynał, który podtrzymuje, że jest niewinny, został skazany za obnażanie się i zmuszanie dwóch chłopców z chóru do seksu po Mszy, będąc jednocześnie ubranym w szaty liturgiczne. Do zdarzenia miało dojść w roku 1996 w zakrystii katedry św. Patryka w Melbourne, kiedy kard. Pell był arcybiskupem. Hierarcha został także skazany za obmacywanie jednego z chłopców w roku 1997. Oskarżenie zostało oparte na zeznaniach tylko jednej z rzekomych ofiar. Drugi rzekomo poszkodowany zmarł w roku 2014, ale według National Catholic Register w roku 2001 zaprzeczył przed swoją matką, by do molestowania w ogóle doszło.