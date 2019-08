Durczok nie trafi do aresztu

MJ 14.8.19 12:03

Ludzie, Durczok jechał po pijaku, fakt, wiózł panienkę, fakt, nie uczestniczył a spowodował kolizję przez najechanie na jakiś słupek, przez co uszkodził swoje auto i ten słupek, fakt. To co te bęcwały z prokuratury chcą jeszcze ustalać? Dawno powinno być po wyroku. To jest "czysta" sprawa, co tutaj jest niezrozumiałego? Co mnie obchodzi, kiedy i gdzie on pił, skoro w momencie kolizji był pijany, że ledwo trzymał się na nogach. Ot patologia polskiego prawa i tyle.