Duda: w najostrzejszych słowach potępiam zamach w Kabulu

Prezydent Andrzej Duda potępił ataki terrorystyczne, do których doszło wczoraj w stolicy Afganistanu, Kabulu.

Łącznie w zamachach zmarło co najmniej 60 osób, a co najmniej 120 zostało rannych. Są to jednak na razie nieoficjalne informacje.

W wyniku zamachów śmierć poniosło 13 amerykańskich żołnierzy, a 14 zostało rannych. W okolicach lotniska w Kabulu doszło wczoraj do dwóch eksplozji.

Według telewizji Sky News, jeden wybuch był detonacją kamizelki zamachowca-samobójcy, a drugi detonacją bomby umieszczonej w samochodzie. Powołując się na źródło w amerykańskiej dyplomacji portal Politico poinformował, że sprawcą był bojownik Państwa Islamskiego.

Do zamachu przyznali się bojownicy tzw. Państwa Islamskiego, którzy w krwawy sposób przypomnieli, że hasłem obalonego kilka lat temu samozwańczego kalifatu było "Ekspansja i trwanie".

"W najostrzejszych słowach potępiam haniebne ataki na lotnisko w Kabulu, które spowodowały dziesiątki ofiar, w tym żołnierzy armii amerykańskiej, naszych sojuszników. Moje modlitwy kieruję do rodzin osób dotkniętych tym aktem tchórzostwa. Polska popiera naszych przyjaciół z USA i Afganistanu" - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

I condemn in strongest terms the heinous attacks at Kabul airport that resulted in dozens of casualties, including US army soldiers, our Allies. My prayers go to the families of those affected by this act of cowardice. Poland stands with our US and Afghani friends.

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) August 26, 2021

"Byłem zbulwersowany i głęboko zasmucony dzisiejszym uderzeniem terrorystycznym na lotnisku w Kabulu. Opłakuję rodziny poległych żołnierzy USA i Afgańczyków i życzę rannym szybkiego powrotu do zdrowia. Polska stanowczo wspiera naszych sojuszników w walce z terrorem" - napisał z kolei minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

I was appalled and deeply saddened by today’s terrorist strike at #KabulAiport. I mourn with the families of the fallen US soldiers and the Afghan people and wish the wounded a speedy recovery. Poland stands firmly by our allies in the fight against terror.

— Zbigniew Rau (@RauZbigniew) August 26, 2021

Kondolencje w przypadku śmierci obywateli USA wyraził także ambasador Polski w USA Piotr Wilczek.

It is with great sorrow that I have learned of the deaths of U.S. servicemen and women following today's contemptible attacks on Kabul airport. As a staunch NATO ally that served shoulder-to-shoulder with 🇺🇸 in Afghanistan, 🇵🇱 continues to stand with our ally in its time of need.

— Piotr Wilczek 🇵🇱 (@AmbWilczek) August 26, 2021

jkg/twitter