Dr Jerzy Targalski: Sylogizm i prymitywizm. O działaniu à la Korwin-Mikke

Reytan 27.9.19 14:27

Dlaczego wszyscy zwolennicy Targalskiego sa idiotami ?

Polska ,Turcja i Wegry to jedyna mozliwa realna podstawa istnienia Miedzymorza.

Do tego latwo wowczas dolaczy Ukraina,ktora ma historycznie dobre stosunki z Turcja i bez komplikacji.

Znalazlaby sie w takim ukladzie latwo i Szwecja.

I to wszystko w ramach szerokiej koalicji ze Stanami ,i razem w NATO.

Stany maja dobre intencje,ale sa w ramach wplywow lobby zydowskiego niezdolne do wywiazania sie z sojuszu z Polska.

Niezaleznie od tego smiertelna walka z Chinami bedzie zmuszac Stany do wycofywania swych sil coraz bardziej na Zachodni Pacyfik.

To wszystko sprawia,ze jezeli nie stworzymy potencjalu Miedzymorza w oparciu o inne interesy niz amerykanskie,ale w sojuszu,to SMIERC Polski jest nieodwracalna.

Zreszta,jesli sie z tym spoznimy,to nawet i to nie pomoze.

Wszystkie klasyczne uklady mamy Wrogie,Niemcy,Francja,Anglia ,sa przeciwko istnieniu niepodleglej Polski,

A na polu szaleja kruki,wrony Korwiny i Targalskie ..