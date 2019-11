Dr Jerzy Targalski: Dlaczego Konfederacja musi się rozpaść

Tadeusz 14.11.19 15:00

Ludzie głosują na konfederacje bo widzą, że PIS NIC nie zrobiło. Wymieńcie jakąś reformę, którą PIS przeprowadziło i poprawiło to stan poprzedni? 500+ to nie reforma.. W wymiarze sprawiedliwości zamienili tylko ludzi na swoich aby kraść w biały dzień. Wczoraj w radio mówi nawet o jakiejś ustawie o spółdzielniach, obiecywali przed wcześniejszymi wyborami, że naprawią. Zrobili taką ustawę, że jest jeszcze gorzej a ludzie mają już dość. I tak jest z wszystkim. Jedyne co to propaganda jak z PRLu. Sukces goni sukces.