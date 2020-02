Dr Jerzy Bukowski: Szymon Hołownia na utartych koleinach

W ten sposób wkracza on na drogę, którą z różnym skutkiem podążali jego poprzednicy od Stanisława Tymińskiego poczynając, a na Pawle Kukizie kończąc. Każdy z przedstawiających się jako niezależny kandydatów do najwyższego urzędu w państwie tworzył bowiem po przegranych wyborach najpierw jakiś pozornie apolityczny ruch, a potem przekształcał go w stricte polityczne ugrupowanie walczące - z różnym powodzeniem - o parlamentarne mandaty.