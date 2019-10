Dr Jerzy Bukowski: Senacka lekcja dla prezydenta Dudy

Wyniki wyborów do Senatu mają jeszcze jeden, bardzo ważny aspekt oprócz utraty większości w wyższej izbie parlamentu przez Zjednoczoną Prawicę. Ponieważ odbywają się one w okręgach jednomandatowych, można na ich podstawie snuć prognozy dotyczące przyszłorocznej walki o prezydenturę.

Jest raczej pewne, że w pierwszej turze każde z ugrupowań opozycyjnych wystawi swojego kandydata, bo przecież w ten sposób buduje się polityczną tożsamość. Dopiero w drugiej - a wydaje się wysoce prawdopodobne, że do niej dojdzie - wszyscy przeciwnicy obecnego obozu rządzącego postawią na tę osobę, która uzyska najlepszy rezultat.

Przed Andrzejem Dudą (chyba nie ma już wątpliwości, że to on będzie ubiegał się o reelekcję) i jego zapleczem stoi więc poważne i trudne zadanie. Skoro w wielu okręgach wyborczych do Senatu kandydaci ZP przegrali - niektórzy boleśnie - i z rywalami z opozycji, i z politykami określającymi się jako niezależni, podobnie może być w przyszłym roku.