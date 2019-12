Dr Jerzy Bukowski: Nowa miara upadku PO

robaczek 10.12.19 20:57

Czym jest lewactwo w Polsce ? Stalin po wojnie „przysłał” do Polski 200 tys. swoich zaufanych, 100% ateistów, rozstawiając ich w wojsku, policji, UB, sądach, administracji i szkołach, głównie w dużych miastach. Sprawdzam zatem: 200 tys. tych ruskich wieprzy pożeniło się między sobą i z innymi co daje 250 tys par.

Pierwsze pokolenie okres 25 lat, 1945-1970: licząc po 3 dzieci = 500 tys rodziców + 750 tys ich dzieci = 1 mln 250 tys osobników,

Drugie pokolenie 1970-1995: 500 tys dziadostwa, 1 mln 500 tys rodziców i po 2 dzieci = 1 mln 500 tys dzieci = 3 mln 500 tys osobników,

Trzecie pokolenie 1995-2020: mln 500 tys dziadostwa, 3 mln rodziców i 3 mln dzieci, co daje razem 7 mln 500 tys osobników !

To jest dokładnie tyle samo ilu lewaków ateistów głosowało 13.10.2019 na PO i Lewicę : 5 mln +2 mln 300 tys = 7 mln 300 tys osobników i 200 tys. głosujących na PO w Wielkiej Brytanii i Norwegii ! No to teraz wszystko jest jasne skąd wy obecni ateiści w Polsce pochodzicie !!! Wy jesteście potomkami ruskiej czerwonej zarazy, zawszonej swołoczy i sowieckich tępaków !!! Wy jesteście Homo sowietikusami !!!

Czy można dziwić się zachowaniu i postępowaniu homo sowietikusa, wymagać od niego polskiej tożsamości ? Polsko języczne homo sowietikusy mieszkające w Polsce nie mają polskiej tożsamości, nie są więc Polakami. Czy u homo sowietikusa znajdziemy rozum, prawdomówność, uczciwość, roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, moralność, etykę lub choćby elementarną przyzwoitość ? Oczywiście, że nie znajdziemy.

Oni nie mają polskiej tożsamości, są tylko tubylcami, są produktem cywilizacji turańskiej, azjatyckiej, mongolsko-rosyjsko-sowieckiej ( Lenin, cytat : „Nasz kodeks moralny jest całkowicie nowego typu, nam wszystko wolno.”).

Homo sowietikusy udają demokratów, liberałów, wolnościowców, miłośników praworządności, lecz przecież można ich rozpoznać po tym, że co innego mówią, a co innego robią. Być może w swojej głupocie rzeczywiście wierzą, że to oni najlepiej wiedzą i rozumieją, co to takiego jest, ta demokracja, wolność, sprawiedliwość czy nowoczesność.

Czy nie widać jak na dłoni u homo sowietikusów monstrualnej głupoty ? Nie widać u nich całkowitego braku empatii, niebywałego nieuctwa, okrucieństwa, kwintesencji egoizmu, pogardy dla sprawiedliwości i poszanowania prawa, braku zasad i uczyć ludzkich ? Skąd takie zezwierzęcenie ? Czy to nie są po prostu na pół dzicy ludzie, polsko języczni zsowietyzowani tubylcy, gatunku homo sowietikus, neo bolszewicy ?