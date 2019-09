Dowództwo WOT przeniesione do Zegrza

- Przed chwilą przekazałem symboliczny klucz dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej do kompleksu wojskowego w Zegrzu. Miejsca, które jest bardzo mocno osadzone w historii Wojska Polskiego. (...) Kompleks w Zegrzu jest przygotowany do tego, żeby dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej mogło go wykorzystywać, a sama obecność dowództwa nada temu miejscu nowej siły, nowej wartości - poinformował Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas święta Wojsk Obrony Terytorialnej w Serocku.