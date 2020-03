Dorota Kania: Co łączy Platformę Obywatelską z Konfederacją

"Ostatnie posiedzenie Sejmu przejdzie do historii nie tylko dlatego, że było pierwszym po wybuchu epidemii ani też z powodu wybryków ubranych w maseczki mało mądrych posłów. Zostanie zapamiętane, ponieważ obnażyło hipokryzję Konfederacji, która – jak wiele na to wskazuje – jest cichym sojusznikiem Platformy Obywatelskiej" - pisze na łamach "Gazety Polskiej Codziennie" Dorota Kania.



Konfederację skrytykował prof. Jacek Bartyzel, wcześniej popierający Krzysztofa Bosaka w wyborach prezydenckich. Uczony stwierdził, że ugrupowanie to "stoczyło się do poziomu zwykłego demoliberalnego partyniactwa". "Koło Konfederacji, do spółki z łobuzami z KO, wdało się w idiotyczne gierki parlamentarne wokół sprawy formalno-proceduralnej" - napisał uczony. W ten sposób skomentował także słowa posła PO Sławomira Nitrasa, który miał powiedzieć do rzecznik SLD: "Jak bedziemy rządzić z Konfederacją, to my się zajmiemy Polską, a oni wami". Później wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Tomasz Kalinowski poinformował, że prof. Bartyzel wycofał poparcie dla kandydatury Krzysztofa Bosaka.