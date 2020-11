Donald Trump: Szykujemy się do świętowania! Wyniki są fenomenalne

Dziś po godzinie 8:00 czasu polskiego urzędujący prezydent USA Donald Trump przemówił do Amerykanów. „Szykujemy się do świętowania!” - mówił Trump.

Jak relacjonuje słowa amerykańskiego prezydenta serwis niezalezna.pl, mówił on:

„Wygrywamy wszystko, dzisiejsze wyniki są fenomenalne”.

Poinformował, że można już powiedzieć, że wygrał w Georgii, w Pensylwanii zaś wygrywa znaczącą przewagą głosów. Dalej jednak w trakcie wystąpienia dodał:

„Może dojść do ogromnego oszustwa. Zwrócimy się do Sądu Najwyższego, nie chcemy, by o 4 rano były znajdowane dodatkowe karty do głosowania dodane do puli głosów".

dam/niezalezna.pl,Fronda.pl