Donald Trump nominowany do pokojowej Nagrody Nobla

Jak ustaliła telewizja Fox News, norweski polityk Christian Tybring-Gjedde zgłosił kandydaturę amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa do pokojowej Nagrody Nobla.

Gjedde wyjaśnił, ze Trump stara się "doprowadzić do pokoju na Bliskim Wschodzie. Powiedział też:

- Myślę, że zrobił więcej niż większość nominowanych. Stara się doprowadzić do pokoju między dwoma narodami

Jak z kolei informuje Reuters, 15 września w Waszyngtonie ma się odbyć ceremonia podpisania porozumienia o normalizacji stosunków dyplomatycznych między Izraelem a ZEA. Amerykański prezydent ma być natomiast gospodarzem tej uroczystości, natomiast Izrael i Emiraty mają być reprezentowane przez premiera Benjamina Netanjahu oraz ministra spraw zagranicznych Zjenoczonych Emiratów Arabskich szejka Abdullaha ibn Zayeda al-Nahyana.

Co interesujące, w roku 2020 zostało zgłoszonych 318 kandydatów do pokojowego Nobla, z których do ścisłej czołówki ma zostać zaklasyfikowanych 30 kandydatów, których dalej będą oceniali kolejni eksperci.

mp/fox news/agencja reutersa