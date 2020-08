Dokładnie 40 lat temu podpisano Porozumienia Sierpniowe

Dziś mija dokładnie 40 lat od dnia, w którym w Gdańsku podpisany został jeden z czterech protokołów Porozumień Sierpniowych. Komuniści ugięli się wówczas pod presją strajkujących robotników i zobowiązali do realizacji żądań socjalnych oraz politycznych.

Strajki 1980 roku w Stoczni Gdańskiej rozpoczęły się w połowie sierpnia. 17 sierpnia utworzony został Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. W jego skład weszli:

Lech Wałęsa, Andrzej Kołodziej, Bogdan Lis, Lech Bądkowski, Wojciech Gruszecki, Joanna Duda-Gwiazda, Andrzej Gwiazda, Stefan Izdebski, Jerzy Kmiecik, Zdzisław Kobyliński, Henryka Krzywonos, Stefan Lewandowski, Alina Pieńkowska, Józef Przybylski, Jerzy Sikorski, Lech Sobieszek, Tadeusz Stanny, Anna Walentynowicz i Florian Wiśniewski

Sporządzonych zostało 21 postulatów. Najważniejszym był ten dotyczący utworzenia niezależnych związków zawodowych. Powoływano się na konwencję 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy, którą PRL ratyfikowała.

Protestujący domagali się także między innymi prawa do strajku, bezpieczeństwa strajkujących czy zwolnienia więźniów politycznych oraz przyjęcia do pracy robotników, którzy zostali zwolnieni.

Protokół porozumienia podpisany został ostatecznie 31 sierpnia. Na mocy paktu zatwierdzono powstanie nowych i niezależnych związków zawodowych. Zagwarantowano im też poszanowanie niezależności oraz zobowiązano członków do reprezentacji interesów pracowników. Związki otrzymały też prawo do strajku, a rzad zobowiązał się do postawienia pomnika ofiarom grudnia 1970. Ograniczona miała również zostać cenzura mediów, a niedzielne Msze święte miały być transmitowanie w Polskim Radiu.

NSZZ „Solidarność” Sąd Najwyższy zarejestrował 10 listopada 1980 roku. Powstały we wszystkich zakładach, przedsiębiorstwach oraz instytucjach.

dam/dorzeczy.pl,dziennik,pl,tysol.pl