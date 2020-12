Dobre wieści z URE! Od nowego roku zapłacimy mniej za gaz

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny. Od nowego roku zapłacimy 4,1 proc. mniej za gaz. Niezmienione pozostały stawki i opłaty abonamentowe.

Obniżka cen wynika z niskich cen gazu na Towarowej Giełdzie Energii.

- „Ceny gazu na rynku hurtowym są najniższe od wielu lat. Nowa taryfa dla PGNiG Obrót Detaliczny jest trzecią kolejną zatwierdzoną przez regulatora obniżką cen gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych” – mówi prezes URE.

Zgodnie z decyzją URE, spadną ceny gazu dla odbiorców używających zarówno gazu wysokometanowego, jak również gazów zaazotowanych Ls i Lw.

Najwięcej zaoszczędzą odbiorcy korzystający z gazu przy ogrzewaniu mieszkania. Płatności dla tej grupy spadną o 2,9 proc. i zaoszczędzą ok. 7,4 zł miesięcznie. Odbiorcy z grupy W-2.1, czyli osoby używające gazu do przygotowywania posiłków i podgrzewania wody zaoszczędzą ok. 2,40 zł miesięcznie. Najmniej obniżkę cen odczują tzw. kuchenkowicze, używający gazu wyłącznie do przygotowywania posiłków. W ich przypadku oszczędności wyniosą ok. 40 groszy miesięcznie.

kak/PAP, telewizjarepublika.pl