Dobre wieści! Szczepionka przeciw koronawirusowi działa na nową odmianę

W Europie zapanował duży niepokój związany z odkryciem nowej odmiany koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Jak wiemy, jego obecność potwierdzono już także w Holandii i Austrii. Są jednak i dobre wieści.

Jak przekonuje niemiecki minister zdrowia, szczepionka przeciw koronawirusowi działa także w przypadku odmiany VUI-202012/01.

To, co niepokoi naukowców i rządzących, to znacznie większa zdolność zakażania jeśli chodzi o nową odmianę wirusa. Szczep ma być nawet o 70 proc. bardziej zakaźny. Na szczęście póki co nie zaobserwowano, aby był groźniejszy.

Już w przyszłym tygodniu na terenie Unii Europejskiej rozpocząć się mają szczepienia przeciwko koronawirusowi. Do tej pory w Wielkiej Brytanii z kolei zaszczepiono niemal pół miliona osób.

dam/PAP,Onet.pl