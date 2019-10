Do USA bez wiz jeszcze w tym roku! Ambasador potwierdza

Jak zapewnia ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Georgette Mosbacher, do końca 2019 r. uda się przeprowadzić procedury związane z objęciem Polski Programem Ruchu Bezwizowego.

Według Mosbacher, najpóźniej od 1 stycznia 2020 roku Polacy będą mogli podróżować do USA bez wiz.



W piątek wieczorem prezydent USA, Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone nominowały Polskę do programu ruchu bezwizowego. Innymi słowy, nasz kraj spełnił już wszystkie konieczne warunki i ruszyła procedura, która ma doprowadzić do zniesienia wiz. Procedurą tą ma zająć się Departament Bezpieczeństwa Krajowego, który ostatecznie poinformuje amerykański Kongres, że wizy dla Polaków zostały zniesione.

Ambasador USA w rozmowie z dziennikarzami wyraziła przekonanie, że procedurę uda się przeprowadzić już do końca tego roku i jest to ostateczna data.

"2020 będzie rokiem, w którym Polacy będą mogli podróżować do USA bez wiz"-zapowiedziała. Jak wyjaśniła Georgette Mosbacher, muszą zostać dopełnione jeszcze procedury administracyjne, a wówczas sekretarz do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego prześle notę doradczą do Kongresu Stanów Zjednoczonych mówiącą, że Polska spełniła wszystkie wymogi i może dołączyć do Programu Ruchu Bezwizowego". Jak zapewniła ambasador, po zniesieniu wiz, osoby, które będą chciały podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych lub biznesowych na okres do 90 dni, wypełnią wyłącznie wniosek on-line. Po jego zatwierdzeniu, będzie on ważny przez dwa lata. Po upływie tego czasu należy ponwnie złożyć wniosek. Jednak w przypadku dłuższych wyjazdów, np. na studia, potrzebne będą wizy.

Georgette Mosbacher pytana co było najtrudniejsze w doprowadzeniu do nominowania Polski do Programu Ruchu Bezwizowego, wskazała na obniżenie odsetka odmów do poziomu mniejszego niż 3 proc., czego wymaga amerykańskie prawo.

yenn/Polskie Radio, Fronda.pl