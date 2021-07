Discovery: Będziemy bronić naszego biznesu w Polsce

Prezes Discovery Network International Jean-Briac Perrette skomentował w rozmowie z serwisem Variety sytuację należącej do amerykańskiego nadawcy polskiej stacji TVN. Perrette deklaruje, że Discovery będzie bronić swojego biznesu w Polsce.

- „Dyskutowana w polskim parlamencie ustawa medialna jest wymierzona bezpośrednio w Discovery, amerykańskich właścicieli TVN, firmy, której wartość ocenia się na 1 mld dol. i która jest największą amerykańską inwestycją w Polsce”

- pisze dziś serwis Variety.

Amerykański portal o komentarz poprosił prezesa Discovery Network International.

- „Obserwujemy bardzo uważnie sytuację w Polsce, będziemy bronić naszych interesów biznesowych przed nadmiernymi regulacjami i antykonsumenckimi zachowaniami”

- zapewnia Jean-Briac Perrette.

Zaznacza, że w jego ocenie nie ma żadnego powodu do opóźniania wydania licencji dla TVN24, a cała sprawa ma charakter polityczny. Przekonuje też, że proponowane przez posłów PiS zmiany w ustawie medialnej uderzają nie tylko w interesy Discovery, ale prowadzą do destabilizacji kraju dla wszystkich firm.

