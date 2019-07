Diabelska cywilizacja śmierci! Przerażający, okultystyczny rytuał na wiecu feministek

lewe znaczy trefne 31.7.19 17:04

Zauważcie, że feministki stoją w jednym szeregu z komunistami, na tych transparentach widać sierpy i młoty, oraz non pasaran, hasła hiszpańskich komunistów z rewolucji hiszpańskiej nakręcanej przez Komintern CCCP. Dziś ten komintern działa pod przykrywką fundacji pozarządowych, ruchów feministycznych, Zielonych, czerwonych i innych różowych. Czasy się zmieniły, chore idee są te same. A jak widać na tym filmiki z piekła rodem, to z tegoż piekła czerpie swe wzorce, gdyż okultyzm to religia szatana.

Polska, kiedyś sam w to nie za bardzo wierzyłem, ale jest latarnią na oceanie zła i choć mamy także sługusów złego, to nie możemy się temu oprzeć i poprzez modlitwę i pokutę musimy dawać przykład innym narodom, w których jest bardzo wielu ludzi dobrych, prawych, ale jak to z dobrem - oni się nie przebijają przez szklany sufit zepsucia, zła, ohydy i zatracenia. Niech Nam wszystkim Bóg błogosławi i Matka Boża ma w swej opiece a św. Michał Archanioł broni od masońskiego komunizmu, lgbt i innych utopijnych wymysłów ojca kłamstwa