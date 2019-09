Debata o prawach dziecka w ONZ. Piękne przesłanie prezydenta Dudy

JS 25.9.19 18:47

Ten ONZ jakby do niewielu rzeczy się nadawał. Pozwolili rozpętać wojnę w Iraku, w Syrii, w Afganistanie, w Libii. W przypadku 2 pierwszych państw i zniszczeń tam dokonanych nawet nic nie mówią o odszkodowaniach bo żadnej broni chemicznej tam nie było. Za to chrześcijanie mieli tam, także i w Libii, warunki o niebo lepsze niż teraz.



A dzieci ? Odnoszę wrażenie, że ONZ wiele mówi a niewiele robi i że w obliczu wchodzenia w erę masowej depopulacji los głodnych dzieci niewiele ich odchodzi. Jakaś Angelina Jolie jeździ czasem do biednych dzieci i coś im zostawi, podobnie książę William. Zrobią zdjęcia i ci celebryci poczują się lepiej. Polska chce pomagać i ile żywności przeterminowanej z zachodu mogłaby popłynąć do Afryki. Ale ktoś blokuje taką zbiórkę, min. przerabia się ją na karmę dla psów, kotów a pachną one tak smakowicie, że nie jeden by to zjadł nie widząc puszki. Jak pracowałem w angielskim magazynie pewni pracownicy otwierali je i jedli (Polacy nie).

