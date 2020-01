Dawid Wildstein ostro o Grodzkim. ,,Jego głupota jest realnie niebezpieczna''

Otto 21.1.20 18:05

He, he, ten cały Grodzki już nie jest łapówkarzem ! On jest seryjnym łapówkarzem !!!

On mówi, że jak brał w gabinecie prywatnym, to to nie jest łapówka tylko prywatne porozumienie ! A w szpitalu nie brał nigdy ! To się może zgadzać, bo ta cała Sawicka brała na ławce w parku i sąd niezależny i niezawisły orzekł też, że w parku to nie była łapówka, a rodzaj ochrony środowiska. ! Natomiast bardzo ciekawym jest to czy wy Polacy wiecie jakie ryby lubi Grodzki ?! Ha, ha, otóż duuuuuże S U M Y !!!! A opozycja jest dumna z takiego marszałka ! Ja pierniczę !

Wysyłamy Grodzkiemu propozycję, aby podpowiedział nam jak to się robi, że pacjęci lub członkowie ich rodzin wpłacają pieniądze „dobrowolnie” na fundycję, a profesor jako szef tej fundacji ma takie bogactwo na kontach i w nieruchomościach ! Czekamy na udostępnienie nam tych informacji z niecierpliwością, bo biznes oparty na fikcyjnych fakturach dzięki CBA już nie działa.

Są kolejne osoby , oprócz Prof. Agnieszki Popieli, potwierdzająca, że Grodzki brał łapówki w Szpitalu Szczecin Zdunowo przy ul Sokołowskiego, gdzie był wówczas ordynatorem” – to pan Guzikiewicz (dane osobowe są przekazane do CBA). I kolejni ludzie zgłaszają się, aby potwierdzić łapówkarstwo Grodzkiego ! To nie są anonimy ! Ci ludzie są gotowi zeznawać w prokuraturze !