Daniel Obajtek: Wypowiedzi opozycji szkodzą naszej gospodarce!

„Jest to działanie destrukcyjne, szkodzi polskiej gospodarce i naszej spółce” - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w rozmowie przeprowadzonej w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy. Odnosił się do wypowiedzi Koalicji Obywatelskiej, której politycy wielokrotnie deklarowali, że jeśli wygrają wybory, zrobią wszystko,aby nie doszło do fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos.