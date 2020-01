Czy w kościołach pojawią się ochroniarze z bronią?

Elektor 4.1.20 10:25

Dzięki stabilnej stanowczej polityce PiS Polska dołączy do krajów Zachodu! Będziemy mieli i u siebie zamachy terrorystyczne w kościołach.

Persowie, którzy uratowali życie tak wielu Polaków i mnóstwa dzieci w czasie 2 wojny światowej dali im schronienie, żywili, zostaną przez potomków ocalonych napadnięci. A wszystko w imię ochrony żydowskiego sztucznego państewka Izrael.

Pogratulować pisowcom.

Nie wiem czy do zamachów dojdzie, ale jeśli weźmiemy udział w tej napaści to nie zdziwiłbym się w ogóle.