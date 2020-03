Czy uczniowie pójdą latem do szkoły?

Agnieszka 13.3.20 12:43

I co z tego zmarnowanego dla uczniów czasu jak granice otwarte i można nawieźć wirusa, ile się chce. Zaraz święta i majówka, to jedni pojadą na wczasy zagraniczne, bo przerwa a inni przyjadą na święta do Polski i będzie jak jest albo gorzej. Co mają dać te dwa tygodnie?