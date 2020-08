Czy PSL boi się sprawiedliwości i ministra Ziobro?

Reforma sądownictwa w naszym kraju jest sprawą konieczną, o czym jest przekonana zdecydowana większość Polaków. Nie przeszkadza to starym elitom atakować zmian, jakie w tym względzie w Polsce zachodzą oraz bezpośrednio samych polityków, którzy za tym stoją.

Na antenie Poranku Siódma9 o przyczynach konfliktu przy możliwej koalicji z PiS mówił Władysław Teofil Bartoszewski z PSL.

Stwierdził:

- My jasno powiedzieliśmy, że w tej chwili w koalicję z PiS-em nie wejdziemy. Z bardzo prostego powodu. Dlatego że rzecz, której my nigdy nie zaakceptujemy, jest destrukcja trójpodziału władzy, przejęcia kontroli nad prokuraturą i sądami przez egzekutywę. Na to się nie można zgodzić

Dodał też:

- Jeżeli PiS powie nam: no słuchajcie, rzeczywiście przyjdźcie do nas i weźcie Ministerstwo Sprawiedliwości i zróbcie z tym porządek, to byłaby oferta, nad którą trzeba byłoby się zastanowić. Ale wątpię, żeby ona padła

mp/poranek siódma9