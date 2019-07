Czarzasty: W czasach zarazy budzą się demony

- Wiecie o tym, że urodziny Hitlera to złe rzeczy. Wiecie, że ministrowie mówią o gejach i lesbijkach, że to sodomia. Nie reagujecie! Obciążam tym kierownictwo PiS-u! Doprowadziliście do tego, że ludzie mówią o sobie źle, że źle o sobie myślą przy wigilijnych stołach. Ale w czasach zarazy jest też miłość. Miłość to my. Miłość to również współdziałanie. Panowie- Adrian Zandberg i Robert Biedroń, Włodek Czarzasty do was mówi. Chociaż nie zawsze było między nami dobrze. Potrafiliśmy to zwyciężyć. Polsko, potrafisz zwyciężyć głupotę! - stwierdził