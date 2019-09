Czy na końcu świata Szatan się nawróci? Abp Marek Jędraszewski

JS 5.9.19 19:36

Szkoda, że hierarchowie nie sięgają po to co objawił Jezus swoim wybranym, którzy okupili wielkim cierpieniem dane im wizje z przeszłości i z przyszłości. Według bł. Emmerich piekło jest realnym miejscem w głębi ziemi.

Te dane kosmologiczne, które padają na początku nazwałbym bajkami naukowymi (są przesłanki, że wszechświat jest wielkim wygenerowanym hologramem), tak jak są bajki ewolucyjne o ewolucyjnej przyczynie powstania życia.



Szatany nigdy nie nawrócą się, ponieważ nie ma w nich ani odrobiny dobra, miłości, piękna. To co może spotkać piekło to samounicestwienie, bo szatan z rozpaczy i niemożliwości pokonania Boga, skonstruuje taką bombę (oszukując swoich niewolniczo poddanych diabłów, że wykorzysta ją do ataku na Niebo), że zdezintegruje siebie i innych z nim związanych i problem piekła zniknie. Ale tak nie będzie, bo Bóg zapowiedział ich los w wieczności. Bóg myślę, nawet nie będzie chciał zutylizować energii z jakiej są zbudowani, bo obrzydzenie do tego działania będzie tak wielkie. Bóg nawet nie chce tknąć się zmiażdżenia głowy węża i do tej misji wyznaczył Najśw.. Maryję, Królową Aniołów. jako następczynię upadłego lucyfera w Niebie.

Króluj nam Chryste

Pozdr.