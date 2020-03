Czy można iść na spacer? Rząd wyjaśnia - OFICJALNE

pater 25.3.20 12:26

W Kościele 5 osób (małym ok. 300 m2)??? Gdy w autobusie (pewnie o powierzchni gdzieś ok. 15 m2) 20 osób??????????????? Zachowując odstęp 1,5 m to daje miejsce dla 100 osób!!!!!!!!

Ograniczenie, w Kościele, może być wprowadzone na drodze ustawy, a nie rozporządzenia MZ!!!

Art. 53 - Wolność sumienia i wyznania

2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.

5. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób.