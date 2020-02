Czy Jaruzelskiego też broniłby jak niepodległości?

Elektor 12.2.20 17:10

PiS ma monopol. Dzięki przewadze w Sejmie i PAD mają maszynkę do produkcji ustaw. Senat troszkę przeszkadza ale to tez chwilowe, na bank przekabacą kilku senatorów po prezydenckich wyborach. W drugiej rundzie głosowałem na p. Dudę i pluję sobie teraz w brodę. Jeden głos nic by oczywiście nie zmienił ale niesmak teraz czuję. Też liczyłem że PiS nie wygra wyborów, bo kto normalny zagłosuje za nimi jak już widzi że żyje się gorzej niż za poprzedniej ekipy? No niestety sporo zagłosowało. Z dwojga złego już p. Komorowski byłby w tej sytuacji lepszy! Kij w szprychy maszynce pisowskiej. No niestety się nie udało. W maju trzeba p. Dudę wywalić z urzędu! Koniecznie!