Czarzasty zobaczył USG z widocznym dzieckiem. Jego reakcja przeraża

Jahu 10.11.19 10:42

..ale kogo przeraża? Przecież wiadomo, że czerwoni mają do zaproponowania tylko śmierć i degrengoladę moralną.



"Kobieta ma prawo do wolności"...a co, ktoś ją więzi przez 12 tygodni? a po dwunastu tygodniach już nie ma " prawa do wolności"? Czarzasty pierdzielnij się w łeb bo sam sobie zaprzeczasz.. i jeszcze jedno, ani kobieta ani mężczyzna nie ma żadnego prawa do zabijania niewinnego człowieka.