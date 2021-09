Czarnek: wracamy do normalności w szkołach

Zdaniem Przemysława Czarnka w dłuższej perspektywie czasowej nie ma zagrożenia dla stacjonarnej edukacjij w polskich szkołach.

Główne rekomndacje obowiązujące w szkołach w rozpoczynającym się właśnie roku szkolnym to szczepienie dla pracowników szkół i uczniów w określonych grupach wiekowych, dezynfekcja, dystans, higiena, maseczki i wietrzenie. Rekomendacje zostały wspólnie opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

- Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć tego, co będzie za 4, 5 czy 6 miesięcy (...) Według obecnych przewidywań, które są analizowane w Ministerstwie Zdrowia śmiało wracamy do nauki stacjonarnej - mówił Czarnek w Programie 1 Polskiego Radia.

- Jestem przekonany, że także w dłuższym horyzoncie czasowym nie ma zagrożenia dla nauki stacjonarnej. Wracamy do normalności w szkołach. (...) Jeżeli wydolność służby zdrowia utrzyma się na wysokim poziomie, a wszystko na to wskazuje, bo jesteśmy na to dobrze przygotowani, to nie będzie zagrożenia dla nauki stacjonarnej - dodał.

Wskazał także co będzie się dziać w przypadku, gdy w danej szkole zostanie zdiagnozowany przypadek zakażenia koronawirusem.

- (...) jeśli będzie zakażenie i ognisko zakaźne w szkole, dyrektor w uzgodnieniu z sanepidem decyduje o tym, czy na kwarantannę wysyła część uczniów, czy całą klasę, czy konieczne jest wysłanie całej szkoły - poinformował Czarnek.

jkg/polskie radio