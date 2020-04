Czarnek: Opozycja zachowuje się jak obrońcy hitlerowców z Norymbergi

ktoś tam 23.4.20 12:38

To jeszcze sobie tu powtórzę.



Powiedzmy, że w ciągu miesiąca - czas trwania stanu epidemicznego - PiS ogarną sytuację w kraju. Ile zatem czasu zabrałoby opcji niemieckiej i radzieckiej zrobienie czegoś takiego jeśli wiemy, iż nie było wypracowanych procedur, nikt nie był (nie tylko w kraju ale w ogóle na świecie) przygotowany na dobrą sprawę na taką sytuację, brakowało doświadczenia, bo teoretyzowanie nie jest tym samym co zetknięcie się z problemem w realu? To zresztą co by np. zrobili Konfederaci możemy się domyślić analizując chociażby wypowiedzi p. Sośnierza. Skoro nie potrzeba nam komunikacji państwowej "bo każdy może sobie kupić samochód" to zapewne leczenie byłoby też prywatne... a w razie czego rodzina by sobie sama wykopała dół dla krewnego zmarłego. Testy też każdy sobie sam by zakombinował a jak brak forsy to pewnie wahadełkiem abo różdżką. W końcu na Wschodzie różni uzdrowiciele cieszą się estymą... Ach ten Kaszpirowski... adin, dwa, tri, czetyre, piać... i po koronawirusie.