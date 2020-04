Cud ojca Pio! Jak zakonnik odprawiał Msze św. w komunistycznym więzieniu?

Zjawiskiem bardzo trudnym do wyjaśnienia, jakie towarzyszyło ojcu Pio była bilokacja. W niezwykły sposób opowiada o nim Renzo Allegri w nowej książce „Zniszczyć świętego”. – Zjawisko powtarzało się tysiące razy, a jego świadkami było tysiąc osób, wśród nich osoby absolutnie wiarygodne. Ojciec Pio nigdy nie opuszczał San Giovanni Rotondo, a nieraz do klasztoru przychodziły listy od osób, które się z nim spotkały i z nim rozmawiały. Błogosławiona Maria Józefa Alhama Valera, beatyfikowana w 2014 roku, opowiadała, że w trakcie procesu przed Świętym Oficjum, codziennie spotykała ojca Pio, który przychodził, by jej towarzyszyć, gdy czekała na przesłuchania – wyjaśnia włoski dziennikarz.

Allegri dotarł też do dokumentów dowodzących, że ojciec Pio udzielał wsparcia niezłomnemu w walce z komunizmem, kard. Jozsefowi Mindszentemu. Przypomnijmy, że ten hierarcha nie uległ komunistom i dlatego trafił do więzienia w 1947 roku. Reżim Matyasa Rakosiego uwięził hierarchę na blisko 10 lat. To właśnie tam, w więziennej celi, prymasa Węgier miał odwiedzać sam o. Pio. I to pomimo faktu, że nie opuszczał klasztoru w San Giovanii Rotondo! - Ojciec Pio przybywał, przynosił wszystko, co było potrzebne do odprawienia Mszy Świętej, posługiwał do Mszy przyszłemu kardynałowi i odchodził. Widziany był przez wszystkich więźniów, którzy uczestniczyli w tych Mszach – relacjonuje niezwykłe zdarzenie Allegri.