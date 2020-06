Coraz głębszy kryzys w niemieckim kościele. Biskup mówi wprost o możliwym rozłamie

Kryzys w niemieckim Kościele się pogłębia. Szczególne kontrowersje budzi tzw. „Droga Synodalna” – dwuletni proces, który ma zreformować Kościół katolicki. Jak określił go dziennikarz „Church Militant”, Rodney Pelletier, celem tego procesu jest „zmiana doktryny Kościoła, w szczególności odnośnie błogosławienia związków tej samej płci i wyświęcania kobiet do kapłaństwa”.

Bp Dieser przyznał, że nie wyklucza, iż przeforsowanie przez niemieckich biskupów błogosławienia par homoseksualnych może doprowadzić do rozłamu. Jednocześnie stwierdził, że zagadnienia seksualności wymagają nowych metod i że nie można ich rozwiązać „tylko mówiąc, że wszystko, co Kościół do tej pory powiedział, wystarczy, by odpowiedzieć na nowe pytania”.