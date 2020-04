Co za wpadka. Biedroń powołuje istniejącą instytucje

Dam 28.4.20 18:33

To jest akurat normalne u fanatyków różnej maści.

Tak samo jak uważanie za cnotę u swoich czegoś, co u "wroga" uznawałoby się za hańbę.

Przykładem są nagrody, PISowi oczywiście "się należały" (nie wiadomo za co), ale jakakolwiek nagroda dla kogoś z opozycji urasta do rangi zdrady stanu.