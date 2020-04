Co z Kościołem po pandemii? Ks. Kobyliński, ks. Sadłoń

Jak to co? Nic nowego. KościołowiUmyją ręce. Jak po każdej pandemii w historii. i będzie jak zwykle.

No chyba że uznają się za najbardziej pokrzywdzonych (jak zwykle) i wystąpią o odszkodowanie ;)

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha