Co z drugą dawką szczepionki dla celebrytów? Poseł PiS odpowiada

„Skoro doszło już do szczepienia, to powinniśmy doprowadzić do tego, aby było ono skuteczne” – powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący sejmowej komisji zdrowia Tomasz Latos.

Przed kilkoma dniami media ujawniły aferę związaną ze szczepieniem celebrytów poza kolejnością. Skorzystali z tego między innymi Krystyna Janda czy Wiktor Zborowski, a także dyrektor programowy TVN Edward Miszczak i Leszek Miller.

Internauci zastanawiają się czy osoby te powinny otrzymać konieczną, drugą dawkę szczepionki. Wątpliwości w tej sprawie nie ma poseł Latos, który podkreśla że przerwanie zabiegu byłoby absurdem, ponieważ oznaczałoby zmarnowanie pierwszych dawek.

Podkreślił jednocześnie, że choć wydarzyło się coś, co nie powinno mieć miejsca, nie wyobraża sobie odmówienia celebrytom drugiej dawki szczepienia. Dodał też:

„Skoro doszło do sytuacji jednoznacznie nagannej, oczekiwałem przynajmniej refleksji, słów <<przepraszam>> i wyjaśnień. Tymczasem wiele z tych osób dalej brnie i pokazuje, że chciałoby mieć specjalne prawa i przywileje”.

dam/TVP.Info,Fronda.pl